Iraq: presidenza Kurdistan iracheno avvia discussioni per fissare data elezioni parlamentari

- Una “delegazione di alto livello” della presidenza della Regione autonoma del Kurdistan iracheno ha avviato ieri “una serie di discussioni con le forze politiche per fissare la data delle elezioni parlamentari”. Lo ha riferito ieri il portavoce della presidenza di Erbil, Dilshad Shihab, precisando che l’iniziativa è stata lanciata dal presidente del Governo regionale del Kurdistan, Nechirvan Barzani. Secondo Shihab, le forze politiche della regione hanno “accolto con favore la decisione del presidente, esprimendo il loro sostegno e la loro intenzione a collaborare per il successo dell’iniziativa”. Al termine degli incontri, come spiega l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, Barzani fisserà una data per le elezioni del Parlamento di Erbil. In precedenza, il direttore dell’ufficio della presidenza della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Fawzi Hariri, aveva annunciato che le elezioni parlamentari si sarebbero tenute entro il primo marzo 2024. Da parte sua, il Consiglio dell’Alta commissione elettorale indipendente aveva indicato, con una risoluzione adottata il 18 luglio scorso, la data del 18 gennaio 2024 o, in ogni caso, dopo le elezioni amministrative (previste per il prossimo 18 dicembre), precisando che una simultaneità tra le due scadenze non sarebbe stata opportuna per ragioni tecniche e procedurali. L’urgenza di accelerare il processo per le elezioni parlamentari della Regione autonoma, tuttavia, resta attuale, in particolare dopo la sentenza emessa lo scorso 30 maggio dalla Corte federale, che ha definito “incostituzionale” la proroga del mandato del Parlamento regionale, scaduto il 6 novembre 2022. (Res)