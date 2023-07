Ucraina: Croce Rossa vuole utilizzare tecnologia giapponese per attività di sminamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato internazionale della Croce Rossa (Icrc) intende utilizzare sistemi basati sull'intelligenza artificiale sviluppati in Giappone per agevolare l'individuazione di mine e ordigni inesplosi in Ucraina, e accelerare il rientro delle comunità sfollate a causa della guerra in corso in quel Paese. Tramite una collaborazione triennale con esperti giapponesi e il gigante dell'elettronica Nec Corp, la Croce Rossa ha sviluppato un sistema basato su droni commerciali e intelligenza artificiale per l'analisi del territorio, in grado di individuare accuratamente mine e ordigni inesplosi - anche se interrati - su vaste aree di territorio. La presidente dell'Icrc, Mirjana Spoljaric, ha dichiarato che il sistema sarà particolarmente utile in Paesi come Etiopia e Ucraina, interessati da una "pesante contaminazione da ordigni antiuomo". (Git)