Governo: da Cdm via libera a regolamento su riorganizzazione Maeci

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, concernente modifiche al regolamento di riorganizzazione del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. Il testo modifica l’organizzazione degli uffici dell’amministrazione centrale del ministero, con particolare riguardo agli uffici dirigenziali non generali. Inoltre, si chiarisce che l’attività di coordinamento della Segreteria generale sarà volta anche al potenziamento dei processi di innovazione e dell’utilizzo di nuove tecnologie e che le competenze della Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (Uama) riguardano anche l’applicazione di tutti i regimi di controllo di importazioni ed esportazioni non attribuiti ad altra struttura del ministero, tra cui i regimi sanzionatori e gli embarghi e i regimi di controllo previsti dai regolamenti antitortura e contro la pena di morte, fatte salve le competenze relative al regime di controllo delle proibizioni delle armi chimiche, che restano attribuite alla Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza. Infine - conclude la nota - si attribuiscono alla Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie le competenze finora attribuite alla Direzione generale per l’innovazione e le risorse in materia di uffici consolari di seconda categoria italiani (uffici consolari onorari) all’estero.(Com)