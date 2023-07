Usa: Meta, ricavi trimestrali in aumento a 32 miliardi di dollari, rivista al rialzo la guidance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Meta, proprietaria delle piattaforme Facebook e Instagram, ha chiuso il secondo trimestre dell’anno con ricavi per 32 miliardi di dollari, in aumento di 11 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2022. Stando ai risultati finanziari al 30 giugno, la società ha registrato un utile per azione pari a 2,98 dollari, superiore rispetto ai 2,91 dollari stimati dagli analisti. L’azienda fondata da Mark Zuckerberg ha rivisto al rialzo la guidance relativa al terzo trimestre, stimando ricavi compresi tra i 32 e i 34,5 miliardi. “Abbiamo avuto un buon trimestre, con performance positive per tutte le nostre piattaforme”, ha commentato Zuckerberg nel comunicato. L'utile netto trimestrale si è attestato a 7,79 miliardi di dollari. (Was)