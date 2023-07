Australia: Hanwa di aggiudica contratto da 3,38 miliardi di dollari per fornitura veicoli corazzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso coreano della difesa Hanwa si è aggiudicato il contratto per la fornitura dei futuri mezzi corazzati per la fanteria dell'Esercito australiano, una commessa dal valore stimato tra i 5 e i 7 miliardi di dollari australiani (circa 3,38 miliardi di dollari Usa). Lo ha annunciato oggi il ministro per l'Industria della difesa australiano, Pat Corony, sottolineando che "la terza fase del progetto Land 400 (...) è uno dei progetti di acquisizione più vasti nella storia dell'Esercito". Il contratto prevede la fornitura alle forze armate australiane di 129 veicoli corazzati: i piani iniziali, significativamente ridimensionati dal governo del primo ministro Anthony Albanese, prevedevano l'acquisizione di ben 450 mezzi. Hanwa si è aggiudicata l'appalto proponendo il Redback, sviluppato sulla base del veicolo da combattimento per la fanteria K21 già in dotazione alle forze armate sudcoreane. L'azienda coreana ha avuto la meglio sul colosso tedesco Rheinmetall, che aveva proposto invece il veicolo corazzato Lynx. (Res)