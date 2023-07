Usa: il Michigan vieta le pratiche di riorientamento sessuale sui minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice democratica del Michigan, Gretchen Whitmer, ha firmato due disegni di legge che vietano le cosiddette pratiche di "riorientamento di genere" sui minorenni. I provvedimenti, che entreranno in vigore entro 90 giorni, vietano di sottoporre minorenni a terapie ormonali e operazioni chirurgiche tese a mutarne "l'orientamento sessuale o l'identità di genere". "Oggi mettiamo al bando l'orrenda pratica delle terapie di conversione nel Michigan e ci assicuriamo al contempo che questo sia uno Stato dove puoi essere ciò che sei", ha scritto la governatrice su Twitter, definendosi "la madre di un membro della comunità" Lgbtq - la figlia della governatrice ha affermato pubblicamente di essere omosessuale - "e un'orgogliosa alleata" delle minoranze di genere". Il Michigan è il 22mo Stato Usa a proibire le terapie di riorientamento o conversione di genere sui minori, oggetto di crescenti polemiche negli Usa per i loro effetti permanenti e per i rischi a lungo termine per la salute fisica e psicologica ancora oggetto di studi. (Was)