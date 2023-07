Ucraina: "New York Times", Kiev ha intensificato l'offensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate ucraine hanno intensificato l'offensiva intrapresa il mese scorso nei territori occupati dalla Russia, impegnando in combattimento le forze tenute in riserva nelle scorse settimane. Lo hanno riferito al quotidiano "New York Times" due funzionari statunitensi anonimi, secondo cui l'intensificazione delle operazioni registrata nelle scorse ore potrebbe significare che Kiev ha individuato potenziali vulnerabilità nelle linee di difesa delle forze russe, o ritiene di averle indebolite a sufficienza per un attacco su più ampia scala. Lo scorso fine settimana il ministro della difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha ammesso che l'offensiva ha ottenuto sinora risultati inferiori alle aspettative, precisando di "non essere preoccupato, perché tutto procede secondo i piani". Il ministro ha affermato che le forze ucraine devono usare un gran numero di "soldati, genieri e sminatori" per aprire varchi attraverso i campi minati russi, ma ha aggiunto che nelle ultime settimane le forze ucraine hanno preparato il terreno in vista dei "reali movimenti offensivi". (Was)