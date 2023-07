Governo: da Cdm via libera a decreto per tutela lavoratori in caso di emergenza climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, di rafforzamento del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché di termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. Il testo prevede, per le attività lavorative del periodo luglio-dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (Cigo) per eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni, lo strumento già operante per altri settori. Inoltre - continua la nota - si introduce la possibilità di ricorrere al trattamento d’integrazione salariale agricola (Cisoa) a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2023, anche in caso di riduzione dell’orario di lavoro, non conteggiando detti periodi di trattamento ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate l’anno stabilita dalla vigente normativa. Si prevede che i ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali e della Salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee guida e procedure concordate ai fini dell’attuazione delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, potendo recepire dette intese con proprio decreto. Si stabilisce che, entro il 30 novembre 2023, possa essere versato, in quota parte, il contributo di solidarietà previsto dalla legge di Bilancio 2023 da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono introdotte, infine, norme per il rinvio del versamento del cosiddetto pay back nelle forniture di dispositivi medici. (Com)