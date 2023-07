Brasile: conti esteri registrano deficit di 843 milioni di dollari a giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale brasiliana ha registrato nel mese di giugno un surplus di 8,6 miliardi di dollari, rispetto ai 7,3 miliardi di giugno 2022. Si tratta del record delle serie storiche per giugno dal 1995. Il mese scorso il Brasile ha esportato beni per 30,2 miliardi di dollari, in calo dell'8,7 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre le importazioni hanno totalizzato 21,6 miliardi di dollari, in calo del 16,1 rispetto a giugno dello scorso anno. (segue) (Brb)