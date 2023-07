Sport: via libera da Cdm a decreto legislativo in materia di Enti e professioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, numeri 36, 37, 38, 39 e 40. Il testo ha ottenuto l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome e della Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalle commissioni parlamentari competenti. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. (Com)