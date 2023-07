Governo: da Cdm ok in esame preliminare a regolamento su organizzazione ministero Cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, concernente modifiche al regolamento di organizzazione del ministero della Cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, numero 169. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. Il testo prevede, tra l'altro, l'innalzamento da 44 a 60 del numero complessivo di musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura dotati di autonomia speciale. In particolare, saranno tre i nuovi istituti di livello dirigenziale generale: i Musei Reali di Torino, il Museo archeologico nazionale di Napoli e la Galleria dell'Accademia-Musei del Bargello di Firenze. Inoltre, nascono 17 nuovi istituti di livello dirigenziale non generale. (Com)