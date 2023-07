Imprese: Zoppas (Ice), auguri al nuovo direttore generale Lorenzo Galanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ringraziando il governo e in particolare il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, il presidente dell'Agenzia Ice Matteo Zoppas, ha fatto i suoi migliori auguri di buon lavoro a Lorenzo Galanti per la nomina a nuovo direttore generale. È quanto riferito in una nota. “È un incarico di grande prestigio e di altrettanta responsabilità che sono sicuro saprà svolgere con professionalità, dedizione e rinnovato slancio, continuando l'ottimo lavoro portato avanti in tutti questi anni dal suo predecessore Roberto Luongo. Da Lorenzo Galanti dipenderà tutta la macchina organizzativa della nostra Agenzia, che è fortemente impegnata nella promozione delle nostre imprese all'estero”, ha spiegato Zoppas. “Nel suo percorso il nuovo direttore generale sarà affiancato da autorevoli figure – Maurizio Forte, direttore centrale per i settori dell'export; Amedeo Scarpa, direttore centrale rete estera; Laura Lauri, cirettore centrale amministrazione - che hanno già dimostrato sul campo e con risultati le loro importanti capacità professionali. Finalmente si sta componendo la squadra, in attesa del direttore centrale marketing, con la quale potremo raggiungere nuovi e sfidanti obiettivi”, ha concluso Zoppas.(Com)