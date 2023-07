Roma: omicidio in via della Domus Aurea, trovato cadavere con gola tagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo di un uomo con una profonda ferita alla gola, è stato trovato, questa sera poco dopo le 21, in via della Domus Aurea a Roma tra le zone di Esquilino e Colle Oppio. A segnalare la presenza del cadavere in strada sono stati alcuni passanti. Sul posto sono accorsi agenti dinpolizia e carabinieri. La vittima di quello che sembra essere un omicidio, non è stata ancora pienamemte identificata, ma si tratterebbe di un cittadino pakistano. (rer)