Diritti: Ambrosi (Fd'I), ok Camera a maternità surrogata messaggio civiltà

- Fratelli d'Italia "mantiene l'ennesimo impegno con gli elettori: la maternità surrogata, anche se effettuata all'estero, sarà reato universale. Oggi con il via libera dell'Aula della Camera alla proposta di legge Varchi, che ho convintamente cofirmato e sostenuto, compiamo un passo decisivo e una vittoria straordinaria: ora attendiamo l'ok definitivo da parte del Senato. Ancora una volta il governo Meloni dimostra di passare dalle parole ai fatti. E quello odierno è senza dubbio un forte messaggio di civiltà e rispetto per i bambini e per tutte le donne. Il corpo di una donna con Fratelli d'Italia al governo non sarà mai merce di scambio. Per noi il rispetto della vita umana e della dignità viene prima di tutto". Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputato di Fratelli d'Italia. (Rin)