Brasile: conti esteri registrano deficit di 843 milioni di dollari a giugno (3)

- I servizi hanno invece registrato un deficit di 3,4 miliardi di dollari a giugno 2023, in calo rispetto ai 4,1 miliardi dello stesso mese dello scorso anno. Gli investimenti diretti esteri (Idp) registrano un bilancio positivo. A giugno sono stati immessi nel mercato 1,9 miliardi di dollari, in calo del 64 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno quando gli Idp avevano totalizzato 5,2 miliardi di dollari. Negli ultimi 12 mesi fino a giugno 2023 il Brasile ha ricevuto 80 miliardi di dollari di Idp, pari al 4,01 per cento del pil. (Brb)