Governo: da Cdm via libera a regolamento su organizzazione Mef

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, numero 103, concernente il regolamento di organizzazione del ministero dell'Economia e delle Finanze. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. (Com)