Governo: da Cdm sì a decreto legislativo su attuazione Statuto speciale Trentino Alto Adige

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha approvato - alla presenza del presidente della regione Trentino Alto Adige/Südtirol, Maurizio Fugatti - un decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige/Südtirol, che apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, numero 305, in materia di controlli della Corte dei conti. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. Il testo introduce una norma di coordinamento relativa ai poteri di controllo della Corte dei conti sulla contrattazione collettiva del personale ad ordinamento regionale e provinciale, collegandosi al modello disciplinato dalla normativa nazionale per il personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che ricade nell'ambito di applicazione diretta del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165. La disposizione - continua la nota - interviene con riferimento alla competenza delle sezioni di controllo a certificare che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali o provinciali, previa valutazione dell'attendibilità dei costi quantificati, prevedendo un termine di quindici giorni dalla trasmissione delle ipotesi di accordo per la certificazione, decorso il quale il contratto può essere sottoscritto. Inoltre, in caso di certificazione non positiva, si prevede che le parti contrattuali non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e assumano le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali.(Com)