Brasile: nel 2022 uccisi 180 indigeni nel Paese, tra 2019 e 2022 gli omicidi sono 795

- Il numero di indigeni assassinati in Brasile tra il 2019 e il 2022 ha raggiunto quota 795. Solo lo scorso anno sono stati 180. Lo riferisce Consiglio missionario indigeno (Cimi), in occasione della pubblicazione del rapporto Violenza contro le popolazioni indigene del Brasile 2022. In molti casi le esecuzioni avvengono dopo un susseguirsi di eventi, che acuiscono la tensione nella regione. I dati del Cimi mostrano un aumento della violenza non letale come minacce, razzismo, discriminazione e violenza sessuale, con 416 casi lo scorso anno in aumento del 15,2 per cento rispetto al 2021. (segue) (Brb)