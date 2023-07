Brasile: nel 2022 uccisi 180 indigeni nel Paese, tra 2019 e 2022 gli omicidi sono 795 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento riporta anche cifre sulla violenza contro la proprietà. Questi casi sono stati complessivamente 467 nel 2022, con un incremento del 10,4 per cento rispetto all'anno 2021, quando il totale fu si 423. La categoria comprende conflitti relativi a diritti territoriali, invasioni di terra, sfruttamento illegale di risorse naturali e danni alla proprietà. Il Cimi documenta anche come la mancata azione delle autorità pubbliche abbia colpito le popolazioni indigene nel 2022. In questo contesto, il dato più espressivo è relativo alla mortalità infantile, con 835 casi. Il rapporto evidenzia inoltre che 115 indigeni si sono suicidati. (Brb)