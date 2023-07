Ucraina: Biden vuole inviare prove sui crimini di guerra russi alla Corte penale internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto al governo federale di condividere con la Corte penale internazionale (Icc) le informazioni e le prove relative ai crimini di guerra russi in Ucraina. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che Biden ha preso la decisione negli ultimi giorni, nonostante le resistenze del Pentagono, che ha espresso preoccupazione in merito alla possibilità che un provvedimento del genere possa portare a misure analoghe nei confronti dei militari statunitensi all’estero. Secondo le fonti, le agenzie di intelligence Usa sono in possesso di prove che dimostrerebbero attacchi deliberati russi contro infrastrutture civili in Ucraina, oltre alla deportazione di bambini ucraini in Russia. (Was)