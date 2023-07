© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri segue con preoccupazione gli eventi in Niger, "un Paese amico dell’Italia e decisivo per la stabilità del Sahel". Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, su Twitter. "Un interlocutore importante sia a livello bilaterale che europeo. L’Italia condanna ogni ricorso alla violenza che metta in pericolo la democrazia", ha concluso. (Res)