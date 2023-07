Brasile: rientrato l'allarme bomba presso il ministero dello Sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver effettuato una procedura di sicurezza preventiva a seguito del ritrovamento di zaino abbandonato nell'area esterna sul retro dell'edificio del ministero, l'area è già stata liberata per il movimento delle persone. Le squadre del Gsi, in coordinamento con la Polizia federale e la Polizia militare del Df, hanno evacuato e isolato l'edificio alcune ore mentre indagavano sul contenuto della valigia. Secondo le informazioni delle squadre di sicurezza, all'interno c'erano solo vestiti. Il vicepresidente e ministro Geraldo Alckmin si trovava presso il Palazzo presidenziale del Planalto, dove dovrebbe rimanere per il resto della giornata", riferisce una nota. (Brb)