Governo: Cdm nomina Lorenzo Galanti direttore generale Ice

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, il collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Lorenzo Galanti presso l'Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con contestuale cessazione dal collocamento fuori ruolo presso la presidenza del Consiglio dei ministri e nomina a direttore generale dell'Agenzia. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. (Com)