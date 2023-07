Governo: da Cdm adeguamento norme nazionali a quelle Ue su mangimi medicati e medicinali veterinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e del ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle norme europee in materia di mangimi medicati e medicinali veterinari. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. Il primo testo prevede l'applicazione del sistema basato sui principi dell'Haccp e di tutti i requisiti già previsti per il settore mangimistico anche al settore dei mangimi medicati e individua il ministero della Salute, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti. In applicazione dei principi della delega e del regolamento, si semplifica l'iter per il rilascio delle autorizzazioni (registrazioni e riconoscimenti) agli operatori del settore dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi, attraverso il trasferimento della relativa competenza autorizzativa alle autorità delle Regioni e Province autonome già responsabili dell'attività di controllo ufficiale sugli stabilimenti e del rilascio dei pareri favorevoli per l'autorizzazione ministeriale. Tali autorità - prosegue la nota - dovranno inserire le anagrafiche degli operatori del settore dei mangimi medicati attraverso l'applicativo "SINVSA" nel Sistema informativo "VETINFO", dove già sono presenti le altre anagrafiche degli operatori del settore dei mangimi. Si estende l'obbligo di servirsi di un laboratorio accreditato ai sensi della norma ISO 17025 per le analisi in autocontrollo previste dal regolamento, qualora l'operatore non disponga di un laboratorio interno autorizzato. Si inserisce, per i produttori, una frequenza minima per la valutazione delle performance degli impianti di miscelazione per la contaminazione crociata e l'omogeneità, al fine di produrre mangimi medicati efficaci e sicuri e contrastare fenomeni di antimicrobico-resistenza. Inoltre, si definiscono alcuni aspetti relativi alla produzione di mangimi medicati per autoconsumo e all'uso degli stessi a livello di azienda. Si prevedono informazioni puntuali in merito alla tracciabilità dei medicinali veterinari, che gli operatori del settore dei mangimi devono registrare nel sistema informativo di tracciabilità, al momento dell'evasione della prescrizione, e disposizioni in merito alla raccolta e smaltimento di mangimi medicati e prodotti intermedi scaduti e inutilizzati in allevamento. Infine, si ridefinisce il sistema sanzionatorio, sia per gli operatori del settore che per i veterinari. (segue) (Com)