Russia-Egitto: Putin riceve Al Sisi, focus su sviluppo relazioni economiche e politiche

- Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato l’omologo egiziano Abdel Fattah al Sisi per discutere del rafforzamento delle relazioni economiche e politiche tra i due Paesi. È quanto emerso a margine del secondo vertice Russia-Africa che si svolgerà a San Pietroburgo da domani, secondo un comunicato della presidenza egiziana. "Permettimi di ricordarti che nel 2019, sei stato a capo dell'Unione africana e in quel momento eri il fondatore di questa formula di coordinamento russo-africano. Ora sei a capo del progetto africano per lo sviluppo economico”, ha detto Putin, ricordando la celebrazione degli 80 anni dall’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Russia ed Egitto. (segue) (Cae)