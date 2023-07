Niger: Guterres, attori coinvolti in azione di forza proteggano ordine costituzionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza del Niger ha da parte sua confermato il tentativo di colpo di Stato in corso, affermando al contempo che il presidente Bazoum e la sua famiglia “stanno bene” e che l’esercito e la Guardia nazionale sono pronti a rispondere all’azione dei golpisti se questi non desisteranno dall’azione. “Questo mercoledì mattina presto elementi della Guardia presidenziale si sono impegnati in un movimento anti-repubblicano e hanno cercato invano di ottenere il sostegno delle Forze armate nazionali e della Guardia nazionale. Il presidente della Repubblica e la sua famiglia stanno bene. L’Esercito e la Guardia nazionale sono pronti ad attaccare gli elementi della Guardia presidenziali coinvolti in questo vano tentativo se non torneranno a più miti consigli”, si legge nella dichiarazione diffusa dalla presidenza su Twitter. Nel frattempo circa 200 persone si sono radunate davanti all’Assemblea nazionale di Niamey a sostegno di Bazoum, protestando contro la destabilizzazione delle istituzioni della Repubblica e scandendo lo slogan: “Liberate Bazoum”. Elementi della guardia presidenziale hanno tuttavia sparato alcuni colpi di avvertimento per disperdere la folla. (Res)