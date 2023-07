Ambiente: Musumeci, serve cambio mentalità da chi ha responsabilità governo e da cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il riproporsi negli ultimi dieci anni di eventi calamitosi di una certa gravità impone al governo una seria riflessione". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, in una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. "Dobbiamo immaginare un piano nazionale per la riduzione del rischio idrogeologico e per la mitigazione del rischio sismico. Serve, soprattutto, un cambio di mentalità da parte di chi ha responsabilità di governo e da parte di chi esercita il mestiere di cittadino, che è il mestiere più difficile", ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo. (Rin)