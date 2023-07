Incendi: Musumeci, non si esclude origine dolosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si esclude che ci siano incendi dolosi", tra quelli divampati negli ultimi giorni nelle Regioni meridionali, ma "su questo stanno indagando magistratura e Forze dell'ordine. Non sarebbe una novità. Da diverso tempo, in molte Regioni, gli incendi di origine dolose sono determinati dalla criminalità locale spesso per fini speculativi su quei territori attraversati dalle fiamme". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, in una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. (Rin)