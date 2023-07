Niger: fonti stampa, diversi feriti dopo dispersione dei manifestanti pro-Bazoum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Alcune persone sono rimaste ferite dopo che elementi della Guardia presidenziale hanno sparato alcuni colpi di avvertimento per disperdere la folla che si era radunata davanti al parlamento per chiedere il rilascio del presidente Mohamed Bazoum, da questa mattina ostaggio di un gruppo di militari. Lo riferisce una fonte di "Tv5 Monde", precisando che spari ripetuti sono stati uditi nei pressi della presidenza nigerina. In seguito agli spari, i manifestanti si sono dati alla fuga, generando una calca nella quale alcuni sono rimasti feriti. Questa mattina all'alba un gruppo di militari della Guardia presidenziale ha avviato un tentativo di colpo di Stato ai danni del presidente in carica, Mohamed Bazoum, generando una situazione ancora confusa, seppur circoscritta alla capitale Niamey. Oltre a Bazoum sono trattenuti dai militari alcuni membri di governo, fra i quali il ministro della Difesa Alkassoum Indatou e quello dell’Interno, Hamadou Adamou. Gli organismi regionali e la comunità internazionale hanno condannato l'azione di forza e la Comunità degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha incaricato il presidente del Benin, Patrice Talon, di tentare una mediazione tra le parti. Le forze di sicurezza hanno da diverse ore circondato la sede dell’emittente televisiva nazionale “Ortn”, allo scopo di prevenirne un’eventuale conquista da parte dei militari ribelli.(Res)