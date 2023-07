Sicilia: Musumeci, dieci milioni di euro per risarcire turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, "ha presentato una proposta per i turisti che si sono trovati in Sicilia nel periodo più difficile: ci saranno dieci milioni di euro per il rimborso dei biglietti aerei e delle prenotazioni per quelli che sono rimasti privi di copertura. Si parte dal giorno in cui va in tilt l'aeroporto di Catania. Sarà istituito un apposito ufficio". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, in una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. (Rin)