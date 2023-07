© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari sarà presente al primo appuntamento del progetto "Sono anziano ma non ci casco", in collaborazione con le Acli e la Polizia di Stato. Verranno forniti agli anziani consigli utili per prevenire e contrastare le truffe, offrendo anche un supporto psicologico per chi è già stato vittima di malintenzionati. Stabilimento balneare Orsa maggiore - Lungomare Amerigo Vespucci 32, Lido di Ostia (Ore 10)- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa alla fiaccolata per i 30 anni dagli attentati alle chiese di S. Giovanni in Laterano e S. Giorgio in Velabro. Piazza di San Giovanni in Laterano (Ore 23:30) (segue) (Rer)