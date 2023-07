© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto concerne l'alluvione in Emilia-Romagna, "ad oggi sono in pagamento prestazioni di ammortizzazione sociale per 17 mila lavoratori dipendenti e 16 mila autonomi. Lo strumento emergenziale, dunque, sta funzionando". Lo ha affermato il ministro per il Lavoro e per le Politiche sociali, Marina Calderone, in una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. (Rin)