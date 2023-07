Niger: Borrell condanna tentativo colpo di Stato, sostegno a presidente Bazoum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea segue con grande preoccupazione gli eventi in corso a Niamey a seguito di un ammutinamento di parte della guardia presidenziale presso la residenza del presidente del Niger Mohamed Bazoum. È quanto si legge in una dichiarazione rilasciata dall'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in relazione al tentativo di copo di Stato in corso nel Paese del Sahel. "Al momento la situazione rimane tesa. Ribadiamo il nostro pieno sostegno al Presidente Bazoum e la nostra convinzione che il Niger sia un partner essenziale per l'Unione europea nel Sahel, la cui destabilizzazione non servirebbe gli interessi di nessuno nel Paese, nella regione o al di fuori di essa. Non solo gli sforzi in corso contro i movimenti terroristici, ma anche la rinascita politica e civile in corso in Niger ne risentirebbero enormemente", continua Borrell nella dichiarazione. "L'Unione europea si associa pienamente alle dichiarazioni dell'Unione africana, della Commissione e dell'attuale Presidenza dell'Ecowas, nel condannare fermamente questo attacco alle istituzioni democratiche e questo tentativo di destabilizzare il Paese", prosegue la nota. "L'Unione europea è pronta a sostenere i suoi partner negli sforzi in corso per trovare una soluzione pacifica a questo tentativo di colpo di Stato", conclude l'Alto rappresentante Ue. (Beb)