RPT - Maltempo: Musumeci, Lombardia ha richiesto deliberazione stato di emergenza

- Ripetizione con correzione alla fonte - La regione Lombardia "ha presentato la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza a livello nazionale e ha quantificato i danni, in una prima stima, pari ad oltre 40 milioni di euro, 41,4 per la precisione. Le altre Regioni colpite dal maltempo hanno annunciato che faranno analoga richiesta". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, in una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. (Rin)