Caldo: Calderone, estensione Cigo a settori edilizia e agricoltura

- Nel decreto di oggi "ci siamo occupati del settore dell'edilizia e di quello dell'agricoltura, due settori che sono particolarmente interessati da quelli che sono gli eventi atmosferici in atto, sia per quanto sta avvenendo al Nord con il maltempo, sia con le ondate di calore al Sud". Lo ha detto il ministro per il Lavoro e per le Politiche sociali, Marina Calderone, in una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. "Interveniamo per quanto riguarda il comparto degli edili per consentire alle aziende che hanno necessità di ricorrere alla Cassa integrazione guadagni ordinari (Cigo) e per eventi oggettivamente non evitabili, e di non considerare le settimane di intervento richieste nel tetto massimo di periodi concedibili - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. In agricoltura, per quanto riguarda gli operai a tempo indeterminato, facciamo un analogo intervento, senza che questo vada a comprimere il plafond delle 90 giornate annue consentite per la Cassa integrazione. In questo comparto interveniamo anche con l'aggiunta della possibilità di richieste di intervento anche per singole ore della giornata". (Rin)