Decreto Pa bis: FI, grazie a nostro emendamento sblocco concorsi e graduatorie Enti

- Regioni, Province e Comuni "potranno finalmente assumere personale in deroga a tali limiti, posti dalla normativa vigente in materia, consentendo così una maggiore agilità e rapidità nel reclutamento di risorse e competenze che servono per mettere a terra tutte le opere, i cantieri e le azioni di rafforzamento previsti dal Pnrr e dal Pnc, oltre che dalla programmazione 21-27. L’approvazione dell’emendamento presentato da Roberto Pella, capogruppo in commissione Bilancio e vice presidente vicario Anci, insieme a Paolo Emilio Russo, capogruppo in commissione Affari costituzionali, è un importantissimo risultato per Regioni ed Enti locali perché consentirà di traguardare le disposizioni sui concorsi che limitavano il numero degli idonei per il reclutamento nella PA al 20 per cento. È una norma che era stata fortemente voluta dai presidenti Fedriga, De Pascale e De Caro, che il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha saputo ascoltare. Il voto all’unanimità delle commissioni è l’ennesima conferma che quella imboccata è la strada giusta. Forza Italia ritiene che il rafforzamento e la modernizzazione della Pubblica amministrazione sia strategico per il Paese e che lo sia ancora di più in questa fase, oggi che finalmente l’Italia ha la possibilità di tornare ad investire". Lo affermano, in una nota, Roberto Pella e Paolo Emilio Russo, capigruppo in commissione Bilancio e Affari costituzionali di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Com)