- Il primo ministro dell’Algeria, Ayman Benabderrahmane, è arrivato questa sera a San Pietroburgo, in Russia, per partecipare al secondo vertice Russia-Africa che prenderà il via domani. Lo riferisce una nota. Il premier rappresenterà il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune. I lavori del vertice proseguiranno fino a venerdì 28 luglio.(Ala)