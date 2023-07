© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Accogliamo con favore la decisione del Senato italiano di riconoscere l’Holodomor avvenuto tra il 1932 ed il 1933 come genocidio del popolo ucraino”: lo ha scritto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un tweet in italiano. “Nel 90mo anniversario dell’Holodomor, questo passo dimostra che ci sarà giustizia per le vittime passate e presenti del regime del Cremlino” ha concluso Zelensky. (Kiu)