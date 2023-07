Incendi: Musumeci, assurdo che Ue non abbia flotta velivoli degna di questo nome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canadair "è purtroppo l'unico aereo leggero di cui si dispone nel mercato europeo e forse mondiale, ci sono sempre meno Canadair in giro proprio per la limitata produzione. L'Italia si è candidata ad acquistarne alcuni, ma dovrà aspettare ancora 4-5 anni. A fronte di questa paradossale situazione, che abbiamo scoperto al momento del nostro insediamento, si sta lavorando per trovare una soluzione alternativa, assieme ad altri Stati membri dell'Unione europea, perché il problema non è soltanto italiano. E' assurdo che l'Unione europea non abbia una flotta di velivoli antincedio degna di questo nome". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, in una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. (Rin)