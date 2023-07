Ucraina: Speranzon (Fd'I), riconoscere Holodomor come genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Senato "chiediamo di riconoscere formalmente come genocidio l'orrore dell'Holodomor, seguendo l'esempio del Parlamento Europeo. E lo chiediamo dopo che da più di un anno assistiamo alla brutale aggressione da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Non una mera espansione territoriale dei confini russi, ma anche una campagna propagandistica che mira a cancellare l'identità nazionale ucraina e sopprimere la libertà del suo popolo a novanta anni dal genocidio dell'Holodomor, che in lingua ucraina significa 'morte per fame' e che causò milioni di morti civili. La politica comunista di Stalin determinò lo sterminio dei contadini e contestualmente dell'intellighenzia ucraina. Un genocidio negato per decenni e derubricato come carestia per cause naturali. L'Holodomor, questo orrendo genocidio, come tutti quelli perpetrati dai comunisti in ogni epoca e latitudine, non è stato processato da un Tribunale Internazionale e per questo la consapevolezza dell'opinione pubblica è molto scarsa, ma si tratta di uno dei peggiori crimini della storia dell'umanità ed oggi merita di essere riconosciuto come tale da parte del Parlamento italiano". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario del gruppo e primo firmatario della mozione sul riconoscimento dell'Holodomor come genocidio ai danni del popolo ucraino. (Rin)