Maltempo: Fregolent (Azione-Iv), Meloni ripari danni Conte

- "Meglio tardi che mai: Meloni si accorge che serve al Paese un piano nazionale di prevenzione idrogeologica. Peccato che non dica la verità affermando che nel passato non si è avuto abbastanza coraggio. Quel coraggio l'ha avuto Matteo Renzi che con l'unità di missione Casa Italia - Italia sicura ha affrontato una sfida epocale per il nostro territorio". Lo dichiara la senatrice di Azione-Italia viva, Silvia Fregolent, capogruppo in commissione Ambiente a palazzo Madama, che aggiunge: "È il momento di riparare ai danni di Conte che l'ha cancellata. Meloni non perda tempo e riporti in vita Italia sicura". (Rin)