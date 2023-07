Arabia Saudita: morto equipaggio del caccia F-15SA caduto durante addestramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono entrambi deceduti i due militari di cui era composto l’equipaggio del caccia F-15SA, caduto durante una missione di addestramento nei pressi della base aerea King Khalid, a Khamis Mushait, nel sud dell’Arabia Saudita. Lo ha annunciato il ministero della Difesa del Regno, in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa governativa “Spa”. Il portavoce ufficiale del dicastero saudita, il generale di brigata Turki al Maliki, ha riferito che il caccia si è schiantato alle 14:30 di ieri (ora locale), esprimendo il suo cordoglio alle famiglie dei due piloti e annunciando che una commissione di inchiesta ha avviato le indagini per stabilire la dinamica dell’accaduto. Come ricorda il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”, il caccia F-15SA, entrato a far parte della flotta delle Forze armate del Regno nel 2017, consente di colpire obiettivi con precisione in diverse condizioni meteorologiche e permette il volo anche nell’oscurità e in vicinanza del suolo. Questo velivolo, inoltre, è dotato di due stazioni di sospensione per armamenti, che non erano presenti nei modelli precedenti, al fine di aumentare il suo carico bellico e le sue capacità letali, che includono radar altamente avanzati, consentendogli maggior versatilità nell’effettuare le missioni. (Res)