Fincantieri: ricavi in aumento a 3,6 miliardi di euro nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre 2023, i ricavi di Fincantieri sono pari a 3.669 milioni di euro, in aumento del 4,5 per cento rispetto al primo semestre 2022. Lo rende noto Fincantieri, il cui Consiglio di amministrazione ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023. Il risultato del periodo è negativo per 22 milioni di euro (negativo per 234 milioni nel primo semestre 2022), dopo aver scontato oneri estranei alla gestione ordinaria e non ricorrenti (33 milioni). L’Ebitda margin è al 5,0 per cento, in miglioramento rispetto ai risultati al 31 dicembre 2022 (3,0 per cento). La Posizione finanziaria netta è negativa per 2,8 miliardi di euro. Confermata la guidance, con un Ebitda margin di gruppo 2023 al 5 per cento. (Rin)