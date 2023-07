Niger: Casa Bianca, monitoriamo la situazione, cittadini Usa nel Paese facciano attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno monitorando con preoccupazione la situazione in Niger, dove un gruppo di militari della Guardia presidenziale ha avviato una azione di forza ai danni del presidente in carica, Mohamed Bazoum. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Chiediamo a tutti i cittadini statunitensi che si trovano nel Paese di fare attenzione nei loro spostamenti e nelle loro attività: la sicurezza deve essere al primo posto”, ha detto, aggiungendo che le autorità di Washington non stanno ancora organizzando un eventuale sforzo di evacuazione, dal momento che la situazione è ancora in divenire. (Was)