Fincantieri: Folgiero, primo semestre conferma ripresa indicatori di prestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo semestre 2023 ha confermato la ripresa dei principali indicatori di prestazione. Lo dichiara l’Amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, commentando i risultati al 30 giugno 2023. “Grazie alla progressione dei volumi produttivi, i ricavi hanno registrato un aumento del 4,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022 e gli ordini acquisiti hanno toccato quota 2,1 miliardi, in crescita rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, con entrambi i dati sostenuti dall'Offshore, in linea con la strategia di rilancio del Gruppo nella costruzione di navi specializzate per il settore eolico offshore. Ebitda ed Ebitda margin sono sostanzialmente raddoppiati, consolidando i positivi risultati già registrati del primo trimestre e le aspettative di accelerazione delineate dal nuovo Piano industriale. Le iniziative in corso mirate ad incrementare l'efficienza operativa e il governo dei costi, continuano a contribuire al miglioramento della marginalità delle commesse e per il resto dell'anno proseguiremo i principali macro-progetti strategici in corso, in particolare quelli legati alla modernizzazione dei nostri siti produttivi e il lancio di nuovi prodotti technology driven", ha aggiunto Folgiero. (Rin)