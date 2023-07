Russia: Agenzia statistiche, calo produzione gas del 14,9 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2023 la produzione di gas in Russia è diminuita del 14,9 per cento su base annua, attestandosi a 267 miliardi di metri cubi. È quanto emerge da un rapporto dell’Agenzia federale russa per le statistiche (Rosstat). Si riferisce inoltre che a giugno sono stati prodotti 34,6 miliardi di metri cubi di gas naturale combustibile, un volume dell'11,9 per cento inferiore rispetto allo stesso mese dello scorso anno. (Rum)