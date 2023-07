Niger: senatrice Craxi, restituire libertà a presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Forza Italia Stefania Craxi ha espresso preoccupazione per gli ultimi sviluppi in Niger, dove un gruppo di militari trattiene da questa mattina il presidente Mohamed Bazoum. "Seguo attentamente e con apprensione le notizie che giungono dal Niger. Preoccupa, in questo frangente, il futuro di un Paese intorno al quale già soffiano forte i venti dell'instabilità, con prevedibili gravi ripercussioni sul più ampio quadrante geografico nel suo complesso. Va condannata ogni azione violenta tesa a sovvertire l'ordine costituito, e restituita piena libertà al presidente democraticamente eletto", ha commentato in una nota. (Res)