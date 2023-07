Russia: Putin, attività Brics non è diretta contro Paesi terzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri del gruppo Brics non cooperano contro i Paesi terzi. È quanto ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con la presidente della Nuova banca di sviluppo del gruppo Brics, Dilma Rousseff. Il colloquio si è tenuto a Strelna, nella regione di San Pietroburgo. Il presidente russo ha aggiunto di aspettarsi un aumento del numero di scambi commerciali in valute nazionali tra i Paesi Brics, sottolineando che la Nuova banca di sviluppo può svolgere un ruolo chiave in questo ambito. (Rum)