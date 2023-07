Usa: stallo sul patteggiamento di Hunter Biden, il figlio del presidente si dichiara non colpevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è dichiarato non colpevole al termine dell’udienza preliminare odierna a Wilmington, in Delaware, durante la quale avrebbe dovuto dichiararsi colpevole di evasione fiscale e possesso illegale di arma da fuoco sulla base dell’accordo concordato il mese scorso. L’udienza è iniziata da subito con una serie di rallentamenti, dopo che il secondogenito di Joe Biden ha affermato di non essere disposto ad accettare il patteggiamento se fosse rimasta la possibilità di emettere nuove accuse nei suoi confronti in futuro. La giudice Maryellen Noreika ha quindi sospeso la procedura, per consentire alle parti in causa di confrontarsi e concordare un nuovo accordo rivisto. La giudice, tuttavia, ha dichiarato di non poter accettare l’accordo nella giornata di oggi. “Al momento non mi è possibile accettare”, ha detto, aggiungendo di nutrire dei dubbi in merito alla possibilità di collegare un patteggiamento relativo a reati fiscali all’accusa di possesso illegale di arma da fuoco. In base all’accordo revisionato, Biden avrebbe dovuto dichiararsi colpevole di evasione fiscale, e non sarebbe stato immune da eventuali nuove accuse. “Occorre verificarne la costituzionalità”, ha precisato la giudice, sospendendo temporaneamente l’accordo e portando Hunter Biden a dichiararsi non colpevole al termine dell’udienza. (Was)