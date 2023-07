Imprese: M5s, da Calderone nessuna risposta, aprire tavolo crisi Mondo Convenienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di Mondo Convenienza è una questione di una gravità inaudita. Da due mesi un gruppo di operai, trasportatori e montatori di mobili, sfruttati e con orari di lavoro massacranti, denunciano la situazione con una mobilitazione partita da Campi Bisenzio (FI) che si è allargata anche a Bologna e Torino. “Oggi alla Camera abbiamo interrogato il governo ma dalla ministra del Lavoro Calderone non è arrivata alcuna risposta concreta. È stata fatta solo una cronaca asettica di quello che è successo e che già sapevamo. Siamo allarmati: ci aspettavamo, e chiediamo, l'immediata convocazione di un tavolo di crisi per risolvere una situazione che non può più andare avanti". Lo affermano in una nota i deputati del M5s Chiara Appendino, Valentina Barzotti, Emma Pavanelli, Andrea Quartini e Riccardo Ricciardi. "La dirigenza di Mondo Convenienza - riprendono - sta rifiutando anche la sola apposizione in fabbrica dei marcatempo per capire il numero di ore di lavoro che questi operai sono costretti a fare. Il tutto con un contratto di circa 6 euro l'ora. Questo non è lavoro, è sfruttamento. Se la nostra proposta di salario minimo a 9 euro fosse stata approvata avremmo impedito questa situazione. Una misura virtuosa che chi pensa solo a far cassa sulle persone povere e sul lavoro precario non ha interesse a realizzare. Questa è la Destra", concludono Appendino, Barzotti, Pavanelli, Quartini e Ricciardi. (Rin)